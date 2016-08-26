Москва, 26 августа, 2016, 11:40 — ИА Регнум. Предпринимательница Елена Батурина, которая в четвертый раз подряд возглавила список самых богатых женщин РФ по версии журнала Forbes, является талантливым человеком. Об этом заявил бывший мэр Москвы Юрий Лужков в интервью РИА «Новости».

Евгений Начитов Юрий Лужков и Елена Батурина

«Я горжусь талантом своей жены, — говорит бывший градоначальник. — И меня меньше интересует ее, как говорится, бизнес-достижения, она талантливый человек, причем, я бы сказал, и в бизнесе, и в искусстве, и в лошадях, которыми она до сих пор занимается».

При этом Лужков добавил, что он после ухода с поста мэра не вмешивается в бизнес-дела своей жены.

«Не занимаюсь ее делами, если мы вдвоем их будем вести, то мы можем разрушить семью», — сказал бывший мэр столицы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 августа журнал Forbes опубликовал рейтинг богатейших женщин России, который возглавила предпринимательница Елена Батурина. Её состояние оценивается в $1,1 млрд. На втором месте Елена Рыболовлева — бывшая жена Дмитрия Рыболовлева — владельца футбольного клуба «Монако» ($600 млн). Третью позицию занимает Татьяна Бакальчук — генеральный директор интернет-магазина Татьяна Бакальчук. ($500 млн).

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