Пермь, 26 августа, 2016, 11:35 — ИА Регнум. На последнем заседании Законодательного собрания Пермского края второго созыва, 25 августа, решено не рассматривать законопроекты о введении прямых выборов глав муниципалитетов. Законопроект фракции «Справедливой России» неожиданно был отозван накануне. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе краевого Заксобрания.

Уильям Хогарт. Выборы. Сбор голосов (фрагмент). 1755

Местные эсеры утверждают, что отозвали законопроект, чтобы рассмотреть аналогичные законопроекты, внесенные ранее.

Напомним, что в Законодательное собрание Пермского края поступило четыре законопроекта о внесении поправок к краевому закону о формировании органов местного самоуправления, принятому в 2014 году. Сейчас главы всех муниципалитетов избираются местными депутатами из числа кандидатов, отобранных конкурсной комиссией.

Отметим, что во всех четырех законопроектах их авторы ссылаются на Постановление Конституционного суда РФ № 30-П от 1 декабря 2015 года, которое подтвердило полномочия органов местного самоуправления самостоятельно определять процедуру формирования этих органов.

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Подчеркнем, что первый законопроект поступил от Думы города Гремячинска. Он предполагает избрание мэров либо на прямых выборах, либо местным парламентом из числа кандидатов, отобранных конкурсной комиссией, закрепив это в уставах муниципалитетов.

Фракция КПРФ — за прямые выборы мэров городских округов и муниципальных районов. Глав городских и сельских поселений, по мнению коммунистов, можно выбирать как на прямых выборах, так и из числа депутатов, а ЗАТО Звездный и райцентров — только из числа депутатов.

Третий законопроект, внесенный рядом депутатов Заксобрания: для городов и муниципальных районов предлагается сохранить действующую модель — избрание глав по конкурсу, в райцентрах — из числа депутатов, а городским и сельским поселениям дать право самим определять порядок формирования органов МСУ.

Эсеры предложили вернуть прямые выборы мэров только для городских округов, во всех остальных муниципалитетах — избирать их на выборах или из состава местных парламентов.

Предполагается, что все эти законопроекты не канут в Лету, а будут рассмотрены уже новым составом депутатов Законодательного собрания.