Япония — на 17 месте среди стран, подверженных риску природных катаклизмов
Токио, 26 августа, 2016, 11:32 — ИА Регнум. В сравнении с остальными развитыми странами, Япония больше подвержена риску пострадать от природных катаклизмов, т.к. находится в более сейсмоопасном районе, где высока вероятность наводнений, сообщает The Mainichi со ссылкой на доклад Университета ООН от 25 августа.
Согласно докладу, Япония занимает 17-е место среди 171 обследованных стран. Рейтинг стран, наиболее подверженных негативным последствиям природных катастроф, возглавляет Вануату, островное государство в южной части Тихого океана, а затем следуют другие развивающиеся страны, такие как Тонга, Филиппины и Бангладеш.
Рейтинг был составлен согласно индексу, учитывающему возможность риска, связанного с пятью стихийными бедствиями: землетрясения, циклоны, наводнения, засухи и повышение уровня моря. После проведения исследования Университет ООН пришел к выводу, что Япония занимает 17-е место в рейтинге после Фиджи. США занимают 127-е место, Великобритания и Китай — 131-е и 85-е. Страна с самым низким уровнем риска стихийных бедствий — Катар.
Напомним, что последнее землетрясение в Японии было зафиксировано в апреле 2016 года. Оно сопровождалось двумя мощными подземными толчками магнитудой 6,5 и 7,3. В результате землетрясения погибли 29 человек.