Токио, 26 августа, 2016, 11:32 — ИА Регнум. В сравнении с остальными развитыми странами, Япония больше подвержена риску пострадать от природных катаклизмов, т.к. находится в более сейсмоопасном районе, где высока вероятность наводнений, сообщает The Mainichi со ссылкой на доклад Университета ООН от 25 августа.

Brueghel I, Jan. Христос на Галилейском море во время шторма. 1596

Согласно докладу, Япония занимает 17-е место среди 171 обследованных стран. Рейтинг стран, наиболее подверженных негативным последствиям природных катастроф, возглавляет Вануату, островное государство в южной части Тихого океана, а затем следуют другие развивающиеся страны, такие как Тонга, Филиппины и Бангладеш.

Рейтинг был составлен согласно индексу, учитывающему возможность риска, связанного с пятью стихийными бедствиями: землетрясения, циклоны, наводнения, засухи и повышение уровня моря. После проведения исследования Университет ООН пришел к выводу, что Япония занимает 17-е место в рейтинге после Фиджи. США занимают 127-е место, Великобритания и Китай — 131-е и 85-е. Страна с самым низким уровнем риска стихийных бедствий — Катар.

Напомним, что последнее землетрясение в Японии было зафиксировано в апреле 2016 года. Оно сопровождалось двумя мощными подземными толчками магнитудой 6,5 и 7,3. В результате землетрясения погибли 29 человек.