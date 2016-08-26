Вашингтон, 26 августа, 2016, 11:30 — ИА Регнум. Американские исследователи установили, каким образом можно влиять на выработку организмом так называемого белого жира, избыток которого приводит к ожирению, результаты экспериментов опубликованы в журнале Cell Metabolism.

Анри Матисс. Обеденный стол. 1898

В организме человека имеются три вида жира — белый, бежевый и коричневый. Первый тип нужен для сохранения энергии, однако слишком большое его количество грозит ожирением и диабетом. Второй тип — бежевый жир — может превращаться в белый, что не является полезным для здоровья. Третий тип жира ответственен за сохранение тепла в организме и связан с худобой.

Части клеток — митохондрии — отвечают за преобразование бежевого жира в белый, после чего органеллы разрушаются. В случае, если остановить разрушение митохондрий путем контроля над соответствующими генами, в организме сохраняется высокий уровень метаболизма и ожирения не происходит, что показали опыты на лабораторных мышах.