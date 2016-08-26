Йошкар-Ола, 26 августа, 2016, 11:29 — ИА Регнум. В Медведевском районе Марий Эл на 87 км трассы «Вятка» вечером 25 августа автомобиль ВАЗ совершил наезд на троих пешеходов. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе республиканского управления МВД.

Иван Шилов ИА REGNUM Дорога

Установлено, что один из пешеходов выбежал на проезжую часть дороги и попал под колеса автомобиля ВАЗ-2112. Пока двое спутников, мужчина и женщина, оказывали ему помощь, «на них совершила наезд водитель автомашины ВАЗ-2114».

Все пострадавшие скончались до приезда скорой помощи. В пресс-службе отметили, что светоотражающих элементов на одежде пострадавших не было. Однако наезд произошел на освещенном участке автодороги.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося.