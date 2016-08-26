Москва, 26 августа, 2016, 11:27 — ИА Регнум. В акции «Первоклассный читатель», которая пройдет в Москве 1 сентября 2016 года, примут участие 2500 учеников из 55 столичных школ. В День знаний первоклассникам вручат первые читательские билеты, расскажут о необычных книгах и назначении библиотеки, сообщается на официальном портале мэра и правительства города.

Артур Джон Ломакс. В библиотеке фрагмент)

Целью акции — развить у детей интерес к чтению. Так, на интерактивном уроке первоклашкам расскажут об удивительных книгах. Например, готовится лекция о бумажных книгах с выходом в интернет, которые работают при помощи электричества и сжатого воздуха.

Также, в этот день проведут викторины и мастер-классы, где школьников научат делать закладки и суперобложки для книг. В конце акции им вручат первый читательский билет-карточку с адресом ближайшей библиотеки.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Москве в 2016 году в первый класс примут более 100 тысяч детей. Глава департамента образования Москвы Исаак Калина сообщил, о полной готовности столичных школ к новому учебному году: все образовательные организации прошли проверку и готовы к приему учащихся. По словам чиновника, в столице 1,35 млн учащихся примут 630 школ и 55 колледжей.

Напомним, 24 августа 2016 года в столице стартовал фестиваль «Снова в школу», который продлится до 4 сентября 2016 году. На площадках мероприятия школьникам и их родителям предлагают посетить мастер-классы, лекции, а также приобрести товары для учебы.

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