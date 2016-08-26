Магас, 26 августа, 2016, 11:23 — ИА Регнум. Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров перечислил свою месячную зарплату в фонд «Солидарность» для оказания помощи школьникам из малоимущих семей в сборе в школу, пишет интернет-портал «Ингушетия».

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В настоящее время в республике проходит акция «Помоги собраться в школу». Помощь неравнодушных жителей Ингушетии будет оказана более 100 детям из многодетных и малоимущих семей. Для них будут закуплены школьные портфели и канцелярские принадлежности, планируется также приобретение одежды и обуви.

К акции республиканского фонда «Солидарность» присоединились благотворительные организации «Тешам», «Баракат», «КДЛ». В настоящее время удалось собрать уже более 1,5 млн рублей добровольных пожертвований. Всего, по информации руководителя фонда «Солидарность» Ибрагима Цулоева, в республике 1300 детей нуждаются в помощи.

Ранее председатель правительства Ингушетии Абубакар Мальсагов оказал помощь детям из малоимущих семей, направив им свой месячный заработок. Он также призвал членов правительства поддержать акцию по сбору средств, для того чтобы подготовиться к школе.

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Глава Ингушетии пожертвовал на благотворительность полмиллиона рублей

Напомним, фонд социальной поддержки «Солидарность» заработал в Ингушетии в 2015 году по предложению главы республики. Жители добровольно жертвуют свои средства на помощь малоимущим гражданам. За год работы было собрано около 12 млн рублей.

Большая часть из них — 11 млн рублей — пошла на строительство 11 домов, предоставление стройматериалов 25 семьям, приобретение трех земельных участков и оказание материальной помощи 50 жителям республики, которые нуждались в дорогостоящем лечении.

Как сообщало ИА REGNUM, весной нынешнего года глава Ингушетии выставил на благотворительном аукционе, организованном фондом, личные вещи и подарки, которые вручали ему в ходе официальных и рабочих визитов в регионы России и зарубежные страны. От продажи вещей было выручено около миллиона рублей.