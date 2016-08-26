Москва, 26 августа, 2016, 11:22 — ИА Регнум. Распоряжением правительство РФ введено ограничение государственных закупок отдельных видов пищевых продуктов, происходящих из иностранных государств. Ограничение вводится с 3 сентября 2016 года, сообщается на сайте правительства РФ.

Schooten, Floris Gerritsz van. Натюрморт с ветчиной и сыром. 1630

Документом ограничивается закупка рыбной, мясной (говядина, свинина, мясо птицы, телятина, субпродукты), молочной продукции (молоко, масло сливочное, сыры), рис, соль и сахар — всего 23 наименований, которые не будут допускаться к закупкам государственными и муниципальными учреждениями.

«Пищевые продукты, включённые в перечень, производятся в России и государствах ЕАЭС в достаточных объёмах. Ограничения допуска этих пищевых продуктов в целях закупок для государственных и муниципальных нужд будут способствовать развитию производства продовольственных товаров в России и странах ЕАЭС», — говорится в сообщении.

Отметим, установленные ограничения распространяются только на закупки для государственных и муниципальных нужд. Они не касаются коммерческих закупок, поставок продовольственных товаров в магазины, торговые сети, коммерческие предприятия питания и т.д.