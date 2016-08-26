Чайковский, Пермский край, 26 августа, 2016, 11:23 — ИА Регнум. Видео и фото, выложенные в интернете, с избиением 13-летней школьницы города Чайковского Пермского края старшими девушками вызвали взрыв возмущения в городе и во всем крае. Сообщение о случившемся в местном паблике собрало более 1700 негодующих комментариев за один день, передает 26 августа корреспондент ИА REGNUM.

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В социальных сетях быстро опознали участниц избиения, выяснили их адреса и даже направились к обидчицам с целью возмездия и желанием устроить над хулиганками самосуд. Отметим, что некоторые жаждущие мести были даже незнакомы ни с обидчицами, ни с потерпевшей.

В связи с размещением в сети интернет, а также в средствах массовой информации сообщений об имевшем место в городе факте нанесения побоев несовершеннолетней её сверстницами начата проверка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры. Будет проверена деятельность органов внутренних дел, опеки и попечительства, местного самоуправления и родителей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, видеоролик появился 24 августа в одном из популярных сообществ города Чайковский в соцсети «ВКонтакте».

На кадрах видно, как девочки-подростки бьют и унижают 13-летнюю школьницу. Она падает на землю. Ее хватают за волосы и ставят на колени, и требуют повторять о себе неприличное слово. На лице пострадавшей видны кровоподтеки.

В администрации города Чайковский созвано экстренное межведомственное совещание, на котором решили, что с нападавшими девочками и их родителями срочно начнут работать педагоги, полицейские и сотрудники органов опеки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мэрии.

В то же время, по данным паблика «Подслушано Чайковский», участников конфликта пригласили на съемки популярного шоу «Пусть говорят» на «Первом канале». Якобы поездка в Москву будет организована в течение десяти дней.