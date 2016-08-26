Калуга, 26 августа, 2016, 11:21 — ИА Регнум.



Пресс-служба городской Думы Калуги Новая детская площадка

Глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов и депутат городского парламента Сергей Зеленов 25 августа посетили новую детскую площадку во дворе домов № 3 и 5 по улице Баумана.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской Думы Калуги, детская площадка удачно вписалась в дворовую территорию, на ней появились новые игровые комплексы, качели, карусели, песочница, уложено ударогасящеее покрытие. Жители остались довольны новой площадкой, она стала любимым местом отдыха для детей и молодых родителей всех окрестных домов.

«Жители микрорайона обратились к своему депутату Сергею Зеленову с просьбой установить новую детскую площадку, — рассказал глава города Александр Иванов, — по его предложению площадка была включена в городскую программу по благоустройству, первоначально планировалось установить лишь несколько игровых элементов, но, посовещавшись, мы с Сергеем Вадимовичем приняли решение в три раза увеличить финансирование работ, в результате здесь появилась первоклассная детская площадка со всем необходимым оборудованием. Мы уже убедились на практике, что распыление средств не приводит к нужным результатам, наибольший эффект даёт вложение значительных средств в конкретные объекты, которые прослужат жителям города долгие годы. Замечательно, что все работы удалось завершить ко Дню города, сделав, тем самым, ещё один подарок калужанам».

В ходе беседы с жителями выяснилось, что новая площадка пользуется популярностью, по вечерам и в выходные дни на ней постоянно звучит детский смех, родители приводят детей даже из соседних кварталов.

Всего в этом году в Калуге запланировано возведение более ста детских и спортивных площадок.

«Хочу призвать молодёжь бережно относиться к новым детским и спортивным площадкам, — обратился к калужанам депутат Сергей Зеленов, — со временем у вас тоже появятся дети, которые будут играть на этих площадках, хотелось бы, чтобы к тому времени площадки были в целости и сохранности».