Москва, 26 августа, 2016, 11:19 — ИА Регнум. Хакеры из Китая, которые пытаются похитить информацию в сфере обороны, ядерной энергетики и авиации России, значительно увеличили количество атак на российские ресурсы. Об этом рассказал эксперт «Лаборатории Касперского» Александр Гостев в интервью агентству Bloomberg.

marketing-chine.com Хакеры из Китая

По его словам, за первые семь месяцев текущего года из Китая было совершено 194 атаки, в то время как за весь 2015 год их было 72.

При этом Гостев добавил, что кибератак на российские ресурсы может быть гораздо больше, так как сведениями делятся только 10% корпоративных клиентов компании.

По предварительным данным, вредоносные программы, используемые китайскими хакерами против РФ, включают в себя более 50 семейств троянских вирусов.