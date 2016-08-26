Санкт-Петербург, 26 августа, 2016, 11:26 — ИА Регнум. Деревянную дачу середины XIX века, являющуюся объектом культурного наследия регионального значения, незаконно снесли на севере Петербурга. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 26 августа, активисты городского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (СПбО ВООПИиК).

СПбО ВООПИиК Снесенная «Дача при саде «Озерки»

Факт полного демонтажа «Дачи при саде «Озерки» на Береговой зафиксирован на предоставленных градозащитниками фотографиях. Вместо большого двухэтажного дома на месте дачи остались лишь несколько бревен и фрагмент строительных лесов.

«Это единственная постройка, сохранившаяся от большого увеселительного комплекса сада «Озерки», построена между 1877 и 1879 гг., c 2001 года являлась выявленным объектом культурного наследия», — сообщили активисты ВООПИиК.

При этом в 2014 году была была проведена государственная историко-культурная экспертиза, обосновавшая включение данного памятника в Единый государственный реестр объектов культурного наследия.

По информации активистов, здание находилось в оперативном управлении Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов. Как сообщила ИА REGNUM член президиума СПбО ВООПИиК Анна Капитонова, в 1990-е годы в здании функционировал детский сад, но в последние годы оно, предположительно, пустовало.

Градозащитники с помощью специального сервиса на сайте регионального ГУ МВД уже отправили сообщение в полицию с просьбой возбудить уголовное дело, найти и наказать виновников уничтожения здания, находившегося под охраной государства.