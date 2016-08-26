Калуга, 26 августа, 2016, 11:16 — ИА Регнум. Глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов 25 августа посетил праздничную ярмарку и выставку — дегустацию «Покупай калужское».

Пресс-служба городской Думы Калуги Новый калужский рынок

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской Думы Калуги, на новый городского рынка, который расположился на Грабцевском шоссе, свою продукцию привезли калужские фермеры, предприятия, садоводы и огородники.

18 производителей региона доставили на пробу жителям областного центра мясо, молоко, хлеб, кондитерские изделия, рыбу и многое другое.

Глава города ознакомился с продукцией и пообщался с ее производителями.

«Замечательно, что на прилавках калужских магазинов появляется всё больше товаров местных производителей, сельхозпредприятий Калуги и Калужской области, — отметил Александр Иванов, — в последние годы благодаря правительственной программе по импортозамещению сельское хозяйство региона достигло существенных успехов. Уверен, жителям города понравятся вкусные и полезные продукты калужских фермеров».

Также Глава города подчеркнул, что завершение работ на новом городском рынке будет способствовать повышению качества обслуживания, для продавцов и покупателей будут созданы комфортабельные условия.