Севастополь, 26 августа, 2016, 12:06 — ИА Регнум. Лицензирования всех учебных учреждений Севастополя до начала года местным властям достичь не удалось — до 1 сентября 2016 года лицензии получат 75% учреждений образования. Такое заявление сделал на городской педагогической конференции и.о. директора городского департамента образования Михаил Родиков, передает 26 августа «Крыминформ».

Александр Кержнер. В первый класс ( фрагмент). 1950

«На 1 сентября будут отлицензированы три четверти образовательных учреждений. Нам продлили на два года этот процесс, но мы такой льготой пользоваться не будем», — сказал Родиков. Таким образом, по его словам, только 120 из 160 севастопольских школ и детских садов соответствуют российским стандартам.

При этом помимо государственных учебных учреждений будут лицензированы также и частные — под кураторством департамента образования.

Говоря о лицензировании учебных учреждений в целом, Родиков заверил, что «до января следующего года этот процесс будет закончен, несмотря на то, что есть проблемы с оформлением недвижимости».

В текущем же календарном году все образовательные учреждения Севастополя пройдут аккредитацию, подчеркнул и.о. директора департамента образования: «Они получат право выдачи документов государственного образца. Работа предстоит большая и кропотливая, и мы с ней обязаны справиться».

18 августа на аппаратном совещании правительства сообщал, что все севастопольские школы и детские сады могут получть лицензии до начала нового учебного года.

В начале июня Михаил Родиков сообщал, что на тот момент В Севастополе лицензии на право ведения образовательной деятельности получили 43 учреждения — менее 30% от общего числа.

В ведении департамента образования города Севастополя находятся 160 образовательных учреждений, в частности, 77 детских садов, 66 общеобразовательных школ. При этом в рамках федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя до 2020 года в городе будут построены 9 учреждений образования — 4 общеобразовательные школы и 5 детских садов.