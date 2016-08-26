Киев, 26 августа, 2016, 11:13 — ИА Регнум. Лидер движения «Украинский выбор», представитель Украины по вопросам обмена пленными в гуманитарной подгруппе по Донбассу Виктор Медведчук, комментируя последние высказывания украинского руководства о намерении вернуть Крым в состав Украины, заявил, что фактически Крым — это Россия. Такое заявление украинский политик сделал в интервью «Радио Свобода».

Билибин Иван Яковлевич Крым. Коктебель. 1939

По мнению Медведчука, рассчитывать на возврат Крыма Киеву не стоит. Украина сама многое сделала для того, чтобы крымчане решили вопрос в пользу присоединения к России.

«Если бы власть Украины хотела вернуть Крым, она бы не ограничивала поставок электричества и водоснабжения, не объявляла бы экономическую блокаду», — сказал он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 августа МИД Украины распространил заявление, в котором сообщалось, что в Крыму организаторы проведения выборов в Государственную думу РФ несут уголовную ответственность. «Проведение выборов в Госдуму Российской Федерации на территории Крыма незаконно, что подтверждается рядом документов», — говорилось в заявлении.