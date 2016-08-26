Обнинск, Калужская область, 26 августа, 2016, 11:03 — ИА Регнум.



Ян Стен. Школьный учитель (фрагмент). 1663

Федеральный государственный образовательный стандарт для детей с ограниченными возможностями здоровья, начиная с начальной школы, будет действовать в школах Обнинска Калужской области в новом учебном году, сообщает 26 августа корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на начальника управления общего образования наукограда Татьяну Волнистову.

По ее словам, теперь дети-инвалиды смогут обучаться в одном классе со здоровыми ребятами. «Такой опыт у нас уже есть, как в детских садах, так и в школах», — пояснила Татьяна Волнистова. «Так, например, уже два года у нас в школе №1 инклюзивное образование получают двое детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. По программе «Доступная среда» в школе были расширены дверные проемы и санузлы для инвалидов-колясочников, поставлены подъемники и устроены пандусы. В этом году приобретена специальная мебель».

Также руководитель обнинского управления образования считает, что в рамках инклюзивного образования под каждого ребенка выстраивается индивидуальный учебный план. Ученик может работать на занятиях в своём классе, либо часть уроков выводится на индивидуальные занятия с учителем. Варианты могут быть разные.

Напомним, инклюзивное образование — это включение в общеобразовательный процесс детей с ограниченными возможностями здоровья.