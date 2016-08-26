Москва, 26 августа, 2016, 10:59 — ИА Регнум. В Россию уже осуществлено 50% поставок вакцины против гриппа. В 2016 году регионы получат за государственный счёт 47,7 млн доз — на 11% больше, чем годом ранее. Об этом заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова на селекторном совещании, сообщается на сайте правительства РФ.

wallspaper.ru Прививки от гриппа

По ее словам, вакцинация должна начаться в ближайшее время, дата последних поставок вакцины — 31 октября 2016 года, а завершить прививочную кампанию планируется до конца ноября 2016 года.

Вице-премьер Ольга Голодец дала поручение изучить возможность ускорения поставок последних партий вакцины. «Массовая и ответственная прививочная кампания в 2015 году позволила снизить смертность в течение зимы, не допустить её критического роста, каким он был 2014 году», — отметила Голодец.