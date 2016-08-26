Москва, 26 августа, 2016, 11:00 — ИА Регнум. Хищение электрооборудования стало причиной задержек поездов на Павелецком направлении Московской железной дороги, сообщает 26 августа пресс-служба перевозчика.

Андрей Репин ИА REGNUM Электричка

Инцидент произошел рано утром на перегоне Ожерелье-Кашира. В 5:35 из-за провисания контактной сети остановился грузовой поезд.

«По предварительным данным, неисправность произошла по причине вмешательства посторонних лиц в инфраструктуру железной дороги — было разукомплектовано и украдено электрооборудование», — говрится в сообщении.

Бригады железнодорожных рабочих для восстановления движения были вынуждены обесточить контактную сеть, что привело к сбою в графике поездов. В 6:45 движение в сторону столицы было восстановлено.