Калуга, 26 августа, 2016, 10:56 — ИА Регнум. УФСБ России по Калужской области была пресечена противоправная деятельность гражданина Египта Гоним Карима Абделкадера Мохмаеда Абдельхалека.

josealbafotos Арест. Тюрьма

Как сообщили 26 августа корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе калужского регионального Управления Федеральной службы безопасности России, египтянин Гоним Абдельхалек незаконно пересек государственную границу РФ, хотя ранее ему был закрыт въезд на территорию страны на срок до 2020 года.

Между тем, иностранец изменил свои установочные данные на территории Египта, получил паспорт на новое имя и фамилию.

При проведении сотрудниками УФСБ оперативно-разыскных мероприятий Гоним Абдельхалек был задержан в городе Сосенский Козельского района Калужской области.

Домодедовский городской суд признал гражданина Египта Гонима Абдельхалека виновным в совершении данного преступления и назначил ему наказание в виде 7 месяцев лишения свободы с отбыванием его в колонии-поселении. Приговор уже вступил в законную силу.