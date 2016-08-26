Москва, 26 августа, 2016, 10:55 — ИА Регнум. Биржевой курс рубля в начале торгов вырос к основным валютам, свидетельствуют данные Московской биржи 26 августа.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль. Доллар

К 10:00 мск доллар США потерял две копейки и составил 64,64 рубля. Биржевой курс евро к этому времени снизился на три копейки — до 72,97 рубля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 25 августа, курс рубля вырос в начале торгов: курс доллара потерял 17 копеек. Укреплению рубля частично способствовали налоговые выплаты и положительная динамика цен на нефть.