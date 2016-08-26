Прага, 26 августа, 2016, 10:55 — ИА Регнум. Канцлер Германии Ангела Меркель, которая в ближайшее время прибудет с официальным визитом в Чехию, потеряла кредит доверия со стороны многих жителей Европы. Как пишет Die Welt, из 70% граждан Чехии, поддерживающих еще год назад политику Меркель, осталось всего 18%.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ангела Меркель

По мнению автора статьи, популярность Меркель в Чехии катастрофически упала после того, как она начала проводить свою «политику гостеприимства».

Отмечается, что рейтинг доверия канцлеру Германии, который основывается на соцопросе, оказался ниже, чем у президента РФ Владимира Путина, и это даже несмотря на то, что в Чехии в настоящее время активно обсуждают события «Пражской весны».

22 августа газета The Huffington Post сообщила, что канцлер Германии Ангела Меркель из-за неудачной миграционной политики стремительно теряет поддержку со стороны жителей страны, которые «чувствуют себя обманутыми».

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