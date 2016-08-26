Барвиха, Московская область, 26 августа, 2016, 10:57 — ИА Регнум. Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова поручила оказать помощь Мособлизбиркому в проведении выборов в поселении Барвихинское Московской области. Она также пообещала, что не допустит «второй Барвихи», сообщает РИАМО.

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«Опять Барвиха, мне звонила председатель Мособлизбиркома, они с Общественной палатой Московской области принимают жесткие меры, отслеживают ситуацию, взяли под контроль. И вся помощь, которая нужна будет, им оказать», — заявила Памфилова, подчеркнув, что не позволит случиться «второй Барвихе».

Отметим, что ранее глава областной Избирательной комиссии Ирина Коновалова сообщила, что лично примет участие в проверке списка избирателей в этом поселении, сообщает «Радио 1».

«Мособлизбирком продолжит держать на контроле выборы в подмосковной Барвихе. Задача стоит одна: сделать так, чтобы они прошли честно и открыто», — заявила Коновалова.

Напомним, 6 апреля 2016 года в поселении Барвихинское началось досрочное голосование по выдвижению депутатов в местный совет депутатов, которое должно было продлиться до 23 апреля. Однако 16 апреля СМИ сообщили, что голосование проходит с нарушениями. 20 апреля ЦИК принял решение об отмене выборов. 2 июня члены барвихинской избирательной комиссии подали заявления о досрочном сложении полномочий, а 22 июня подал заявление о сложении с себя полномочий председатель избирательной комиссии Московской области Ирек Вильданов.