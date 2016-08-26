Москва, 26 августа, 2016, 10:52 — ИА Регнум. Законопроект, запрещающий иностранным гражданам создавать в России военно-патриотические объединения, внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым. Как передает корреспондент ИА REGNUM 26 августа, одновременно вводится запрет на деятельность военно-патриотических объединений, получающих финансирование от иностранных источников.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

«Патриотическое воспитание молодежи — это сфера, которая может привлечь интерес недружественных и даже враждебных сил, стать одним из центров идеологической работы, направленной против нашего государства и общества», — обеспокоен Миронов.

Парламентарии предлагают установить прямой запрет на создание военно-патриотических объединений, учредителями, членами либо участниками которых являются иностранные граждане или лица без гражданства.

Примером некоммерческой организации, членом которой может быть только гражданин РФ, является казачье общество, осуществляющее деятельность в соответствии с федеральным законом «О государственной службе российского казачества», отмечают они.

Кроме того, законопроектом предлагается также запретить деятельность военно-патриотических объединений, финансируемых из иностранных источников.

Определение понятия «иностранные источники» дано в федеральном законе «О некоммерческих организациях». Так, под иностранными источниками понимаются — иностранные государства, их государственные органы, международные и иностранные организации, иностранные граждане, лица без гражданства либо уполномоченные ими лица, а также российские юридические лица, получающие денежные средства и иное имущество от указанных источников (за исключением акционерных обществ с государственным участием и их дочерних обществ).