Санкт-Петербург, 26 августа, 2016, 10:56 — ИА Регнум. Гражданин Перу, находящийся в России по туристической визе, совершил преступление сексуальной направленности в отношении 11-летней девочки в кафе Петроградского района. Педофил-иностранец задержан.

Keith Allison Задержание

Как сообщают сегодня петербургские СМИ, нападение на ребенка произошло 25 августа в кафе «Теремок» на улице Блохина. Проследовав за школьницей в туалет, 30-летний перуанец совершил в отношении девочки действия сексуального характера.

Сотрудники кафе смогли задержать преступника и удерживали его до приезда прибывших по тревоге сотрудников полиции.

Как заявили в Главном следственном управлении СКР по Санкт-Петербургу, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б» части 4 статьи 132 УК РФ. Иностранцу вменяются развратные действия сексуального характера без применения насилия, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста. За такое преступление может быть назначено до 20 лет лишения свободы.

«В настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения и предъявлении ему обвинения», — отметили в ГСУ СКР.

В СМИ сообщается, что перуанец находится в РФ с 20 мая текущего года.

Иностранные граждане в РФ регулярно становятся фигурантами уголовных дел о преступлениях сексуальной направленности в отношении несовершеннолетних. Однако, как правило, речь идет о выходцах из постсоветских стран.