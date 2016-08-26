Чебоксары, 26 августа, 2016, 10:42 — ИА Регнум. В Чувашии задержан предприниматель из Чебоксар, которого подозревают в совершении действий сексуального характера в отношении воспитанницы детского лагеря. Жертвой стала 8-летняя девочка, сообщил ИА REGNUM старший помощник руководителя регионального СУСК Олег Дмитриев. Следствие выясняет, каким образом ему удалось проникнуть на территорию лагеря.

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ЧП произошло ночью 22 августа в одном из детских оздоровительных лагерей в Чебоксарском районе. «Неизвестный мужчина в одной из комнат совершил развратные действия в отношении 8-летней воспитанницы. Девочка проснулась от шороха и успела запомнить его лицо, а также во что он был одет. Она попросилась в уборную и, выйдя из комнаты, успела позвать на помощь», — сказал Олег Дмитриев.

В совершении преступления подозревают 39-летнего жителя города Чебоксары, являющегося индивидуальным предпринимателем. Мужчине удалось самостоятельно проникнуть на территорию детского лагеря. В связи с чем, следствием будет дана правовая оценка действиям руководства лагеря по обеспечению безопасности детей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п."б» ч.4 ст.132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении малолетней). Подозреваемый арестован. Ему предъявлено обвинение.

Напомним, в Чувашии в январе-мае возбуждено 44 уголовных дела о преступлениях в отношении детей (в 2015 году — 195, в 2014 году — 179). Пострадавшими стали 42 несовершеннолетних. От преступлений сексуального характера в 2015 году пострадали 40 детей, в январе-мае 2016 года — 8.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее резонансная история произошла в Кемеровской области. В 2014 году был вынесен приговор ранее судимому воспитателю одного из оздоровительных лагерей, признанному виновным в совершении двух изнасилований школьниц. Установлено, что мужчина совершил преступление сексуального характера в отношении 11-летней девочки, затем дал ребенку шоколад, попросив не рассказывать о произошедшем. На следующий день, обвиняемый под предлогом сделать ему массаж, привел 10-летнюю девочку в свою комнату и совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера, отметили в ведомстве. Приговором суда насильнику назначено наказание в виде 15,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима. Собственник лагеря был привлечен к административной ответственности.

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