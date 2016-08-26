Рубцовск, Алтайский край, 26 августа, 2016, 10:40 — ИА Регнум. Несмотря на то, что работники подразделения Сибирской генерирующей компании (СГК) в Рубцовске ведут сейчас активную подготовку взятого в аренду теплового комплекса города к зиме, более 100 жилых домов еще остаются без горячего водоснабжения. Такой вывод можно сделать из официального сообщения СГК, обнародованного сегодня, 26 августа.

сайт СГК Отопительный сезон в Рубцовске

«В настоящее время остаются отключеными 109 домов, в том числе 17 домов частного сектора потребителей горячей воды», — отмечают энергетики.

Напомним, взять на себя подготовку третьего по величине города Алтайского края СГК решила после обращения региональных властей в связи с серьезными проблемами, возникшими на городских муниципальных предприятиях. И теперь, чтобы провести ремонты оборудования на Южной тепловой станции и котельных, а также привести в надлежащее состояние теплосети, энергетикам приходится работать ускоренными темпами.

«Как правило, подготовка к следующему отопительному сезону начинается практически сразу после окончания предыдущего. Однако в связи с тем, что часть объектов теплоснабжения Рубцовска была передана в управление СГК лишь в начале августа, энергетики вынуждены вести работы в практически круглосуточном режиме», — поясняют в СГК.

Ее работники также напомнили, что до начала работы компании в Рубцовске ресурс не получали 290 многоквартирных домов и 170 частных.

Сейчас своей основной задачей в Рубцовске энергетики считают устранение прорывов на трубопроводах горячего водоснабжения. На Южной тепловой станции к началу отопительного сезона они обязуются завершить ремонт трех котлоагрегатов, вспомогательного оборудования, топливоподачи, ремонт оборудования химводоподготовки, ремонт электрооборудования. Также специалисты СГК отремонтируют и частично заменят оборудование на трех из двенадцати находящихся в управлении малых котельных.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 23 августа, комментируя ситуацию с восстановлением теплоснабжения в Рубцовске и приход в город Сибирской генерирующей компании, губернатор региона Александр Карлин посоветовал горожанам «ждать и надеяться на улучшение ситуации», так как перебои с водой — временное явление.

Напомним, отопительный сезон в Алтайском крае начинается обычно 1 октября.