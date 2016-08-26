Пекин, 26 августа, 2016, 10:40 — ИА Регнум. В провинции Цзянсу состоялась торжественная церемония отправления первого грузового состава по маршруту Наньтун — Хайратон. Поезд доставит 84 контейнера с продовольствием, товарами народного потребления и бытовой электроникой всего за 15 дней.

Винсент Ван Гог. Железнодорожные вагоны (фрагмент). 1888

Часть маршрута будет пролегать через территории Казахстана и Афганистана. На территорию Афганистана поезд попадет через мост Хайратон, построенный в 1981 г. советскими специалистами. Именно через этот мост был завершён вывод советских войск из Афганистана 15 февраля 1989 г.

Дипломатические отношения между КНР и Афганистаном были установлены в 1955 г. Общая протяженность государственной границы между странами составляет 76 км. Китай на протяжении долгих лет является одним из главных торговых партнеров Афганистана, пишет «Наньцзао жибао».