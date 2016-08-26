Москва, 26 августа, 2016, 10:37 — ИА Регнум. Получены официальные подтверждения, что Иран будет присутствовать на встрече нефтедобытчиков в Алжире в конце сентября. Однако нефть на это не отреагировала. По мнению старшего аналитика ГК Forex Club Алены Афанасьевой, на сцену выходит новый вопрос — а что изменилось с момента недостигнутого соглашения в Дохе весной? Напомним, тогда саудиты хотели, чтобы Иран присоединился к заморозке, но тот четко дал понять — только после достижения предсанкционных уровней добычи.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«На текущий момент объемы добычи Ирана почти вернулись к предсанкционным. Кроме того, рост дальнейшей добычи под вопросом, так как потребует миллиардные инвестиции. А при ценах ниже 50 долл./баррель вряд ли крупные нефтяные компании будут готовы на большие расходы. По некоторым данным, нефтяные месторождения Ирана находятся в зрелой стадии, поэтому более половины из них будут с каждым годом сокращать добычу на 9−11%», — пояснила Афанасьева.

«Одновременно с этим саудиты тоже поумерили свою спесь. Цены вблизи 40 долл./баррель не устраивают раздутый социальными расходами бюджет страны. Если они попытаются повторить в Алжире сценарии а-ля Доха, это угрожает снизить ценность комментариев Саудовскойй Аравии и доверие рынка», — считает эксперт.

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«Таким образом, вероятность достижения определенных соглашений растет. Вопрос только — на каких условиях. В целом понимание этого рынком может рождать резкие всплески спроса на Brent с вероятностью возвращения выше 50 долл./баррель в течение ближайших торговых дней», — полагает Афанасьева.

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Как сообщает ИА REGNUM, сегодня, 26 августа, мировые цены на нефть снижаются на фоне заявления министра энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии об отсутствии необходимости значительных интервенций на рынок черного золота. По состоянию на 07:52 мск стоимость нефти марки Brent снижалась на 0,18% — до $49,58 за баррель. Нефть марки WTI дешевела на 0,15% — до $47,31.