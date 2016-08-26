Якутск, 26 августа, 2016, 11:04 — ИА Регнум. Сколько денег намерено взять в кредит правительство Якутии, что затопило в Оймяконском районе, зачем возле Эльгинского угольного месторождения нужен посёлок, почему расплодились в Якутии медведи и чем недовольны депутаты Нерюнгринского района — в обзоре ИА REGNUM.

Иван Иванович Шишкин Утро в сосновом лесу. 1889

2 млрд рублей в кредит

Министерство финансов Якутии объявило электронные торги на получение кредита, сообщает News.Ykt.ru. Заявлены четыре позиции по 192 млн рублей. Общая сумма выплат по процентам составит 770 млн рублей. Сумма кредита в каждом аукционе равна 500 млн рублей. Всего бюджету республики требуется 2 млрд заёмных средств. Аукцион проведут 19 сентября.

ЧС из-за потопа

В Оймяконском районе Якутии объявлен режим чрезвычайной ситуации, пишет SakhaLife.ru. Из-за продолжительных дождей резко поднялся уровень воды реки Индигирка, затопило сёла Оймякон и Сордоннох. Прибрежные дороги подтоплены, вода подобралась к жилым домам.

По информации главы МО «Сордоннохский наслег» Ивана Максимова, подтоплено 5 жилых домов. Кроме того, река смыла пролёт моста через реку Куйдусун, сделав невозможным дорожное сообщение между сёлами Сордоннох и Томтор.

В селе Сордоннох под воду ушло 70 га сенокосных угодий, а 35 тонн заготовленного сена унесло сильным течением, в Оймяконе подтоплено 350 гектаров сельхозугодий, 35 га скошенного и 54 тонны заготовленного сена.

В первом Борогонском наслеге подтоплены три села: Оймякон, Хара-Тумул и Берег-Юрде. При главе Оймякона создана комиссия, которая оценит ущерб, нанесённым стихийным бедствием. Сейчас идёт осмотр затопленных домов и подворий, таких в наслеге около 50-ти.

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Эльге нужен посёлок

Руководство «Якутугля» выступает за создание в республике поселка возле Эльгинского угольного комплекса, пишет ИА SakhaNews. «Есть все предпосылки для создания муниципального образования. Не скажу города, но поселка — точно. Запасы — больше, чем на 100 лет работы, железная дорога, энергомощности», — заявил управляющий директор АО ХК «Якутуголь» Игорь Хафизов.

Сейчас на Эльге нет постоянных жителей, и «вахтовый метод — не самый лучший способ развития проекта», считаеет представитель «Якутугля». По его словам, работа по полгода без семьи даже при высокой зарплате приводит к низкой мотивации людей и высокой текучести кадров, а в условиях эксплуатации дорогостоящего оборудования это очень опасно и нежелательно.

Сейчас создание посёлка на Эльге обсуждается с представителями власти республики. Месторождение намерены развивать, запланирован рост объёмов добычи в несколько раз. В ближайшие годы на Эльгинском угольном комплексе будет построена обогатительная фабрика мощностью 9 млн тонн. В перспективе запланированы три такие фабрики, поскольку максимальная мощность Эльги рассчитана на 30 млн тонн в год, сообщил также Игорь Хафизов.

Достроить не успевают

Депутаты Нерюнгринского района Якутии опасаются, что дома для переселенцев из ветхого жилья в Нерюнгри не успеют достроить вовремя. Такой вывод они сделали, осмотрев строящиеся многоэтажки, куда должны были расселить людей, сообщает ИА Yakutia24. С предыдущего визита народных избранников на объекты на стройке ничего не изменилось.

Главный инженера компании застройщика ООО «УниПур» Артур Бегешвили оправдывается: на объектах в настоящее время работы ведутся круглосуточно, поэтому количество рабочих, находящихся на стройплощадке незначительно: часть людей — отдыхает после ночной смены.

Отставание от графика строительства составляет 2 месяца, однако представитель застройщика уверен, что объекты успеют сдать в срок. Депутаты сомневаются: с июля стройплощадке фактически ничего не изменилось, нивелирование отставания от графика не наблюдается. Есть серьезные опасения, что дома не будут сданы в сроки, установленные контрактом, сделали вывод муниципальные парламентарии.

Расплодились медведи

В Якутии численность медведей достигла порядка 18 550 особей, пишет YAKUTIA.INFO. По данным информагентства, косолапых в республике за 15 лет стало больше на 18,5 тысяч.

Возможными причинами, обуславливающими увеличение численности медведей, специалисты считают недоосвоение установленных на сезон охоты квот добычи этих животных, причиной чего в свою очередь мог стать высокий налоговый сбор за одну особь (3000 рублей). Активность охотников снизилась в 2 раза, поэтому популяция медведей растёт.

Считается также, что животные приходят в Якутию из соседних регионов из-за пожаров и нехватки кормов. На рост популяции повлияла и высокая рождаемость, пояснили в региональном СМИ, а также несанкционированные свалки возле населённых пунктов.