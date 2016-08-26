Санкт-Петербург, 26 августа, 2016, 10:33 — ИА Регнум. Оперативно-тактическая авиация Западного военного округа (ЗВО) готовится к передислокации на оперативные аэродромы в рамках внезапной проверки боеготовности, проходящей в Вооруженных силах РФ. Одновременно истребители ведут постоянное патрулирование воздушного пространства в приграничных районах. Об этом сегодня, 26 августа, сообщили в пресс-службе ЗВО.

mil.ru Истребитель-перехватчик МиГ-31БМ

Как подчеркивается, управление 6-й армии ВВС и ПВО, ряд соединений и воинских частей, входящих в ее состав, приведены в высшую степень боеготовности, идет наращивание сил и средств боевого дежурства и прикрытие наиболее важных объектов подразделениями ПВО.

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Как сообщало ИА REGNUM, 25 августа по решению Верховного главнокомандующего начата внезапная проверка боевой и мобилизационной готовности войск Южного, части сил и средств Западного и Центрального военных округов, Северного флота, главного командования Воздушно-космических сил, командования Воздушно-десантных войск.

Отдельные подразделения Западного, Центрального военных округов и Воздушно-десантных войск проведут перегруппировку комбинированным способом морским, железнодорожным и авиационным транспортом на расстояния более двух тысяч километров. В переброске войск будут задействованы самолеты Военно-транспортной авиации, воинские железнодорожные эшелоны. Часть соединений и воинских частей совершит многокилометровые марши на полигоны своим ходом в составе колонн военной техники. Проверка является элементом подготовки к проведению стратегического командно-штабного учения «Кавказ-2016» и пройдет по 31 августа 2016 г.

Про словам главы Минобороны Сергея Шойгу, в ходе внезапной проверки боеготовности будет отработан полный цикл подготовки Вооруженных сил к защите интересов России при нарастании угроз безопасности.