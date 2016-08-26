Москва, 26 августа, 2016, 10:25 — ИА Регнум. Пара USD/RUB, наконец-то, сегодня, 26 августа оторвется от динамики нефти и, скорее, будет ориентироваться на доллар США, так как рынок получит комментарии по поводу денежно-кредитной политики ФРС, считает старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева.

Дарья Антонова ИА REGNUM Готовность

«Сегодня, 26 августа, на симпозиуме в Джексон Хоуле ожидается выступление глав сразу нескольких центробанков, так что резкие колебания на рынках совсем не исключены. По доллару же большинство ждут оптимистичного взгляда на перспективы американской экономики, и именно это удерживало интерес к валюте США до последнего времени. Если рынок не получит желаемого, доллар может просесть», — высказала свое мнение Афанасьева.

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«Значит, вполне можно ждать роста нефти. А пара USD/RUB может пойти вниз после неудавшейся попытки пробить район 65,20. Ближайшей целью вниз может стать отметка 64,00», — полагает эксперт.

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Как сообщает ИА REGNUM, курс доллара расчетами «завтра» на 10:00 мск пятницы снижался на 2 копейки — до 64,64 рубля, курс евро — на 3 копейки — до 72,97 рубля, следует из данных Московской биржи. Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent сегодня, 26 августа, снижался на 0,44% — до 49,45 доллара за баррель.