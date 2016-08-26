Оренбург, 26 августа, 2016, 11:16 — ИА Регнум.



Наталья Хомутова ИА REGNUM Всеобщее признание получили совместные номера муниципального оркестра «Оренбург» и коллектива эстрадного танца «Жемчужинка»

В Оренбурге 25 августа в честь дня города прошло сразу два необычных мероприятия. Череду праздничных событий открыл «Парад — дефиле духовых оркестров» и «Променад — концерт уличных музыкантов», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

От Пушкинского бульвара по главной улице города — Советской прошли лучшие духовые оркестры Оренбургской области. Участниками мероприятия стали оркестры Бузулука, Орска, Ташлинского района.

Наталья Хомутова ИА REGNUM В ожидании трубача: перед началом парада

Наталья Хомутова ИА REGNUM Орский муниципальный оркестр исполняет «Марш авиаторов» и замыкает шествие

Парад завершился на улице Советской, 31 (площадь «Атриум»), где состоялся совместный концерт приглашенных оркестров и духового оркестра «Оренбург», а также красочное дефиле.

Наталья Хомутова ИА REGNUM «Парад – дефиле духовых оркестров»: на сцене коллектив эстрадного танца «Жемчужинка»

Наталья Хомутова ИА REGNUM Оркетр «Оренбург» и коллектив эстрадного танца «Жемчужинка»: музыка в движении

Наталья Хомутова ИА REGNUM Оркестр «Оренбург» и «Жемчужинка»

Одновременно, около памятника А. С. Пушкину и В.И. Далю, проходил «Променад — концерт уличных музыкантов». Участниками стали 16 человек. Все они прошли кастинг.

Наталья Хомутова ИА REGNUM Никита Висицкий виртуозно исполняет «Хаву нагилу»

Преподаватель музыкальной школы № 3 Оренбурга, скрипач Никита Висицкий признался, что для уличногоконцерта сознательно сделал выбор в пользу энергичных произведений. В его исполнении прозвучали «Хава нагила» и Вивальди «Времена года. Лето». По словам музыканта, слушатели собрались на мероприятии благодарные.

Наталья Хомутова ИА REGNUM Валерий Корниясев слушает коллег и ожидает своей очереди выступления

Среди профессионалов единственным исключением стал гармонист-самоучка Валерий Корниясев. «В молодости увлекался игрой на гитаре. Года триназад потянуло на гармонь», — поделился оренбуржец. Он также отметил, что гармонь пришлось купить с рук, поскольку в магазинах найти этот музыкальный инструмент оказалось делом проблематичным.

Наталья Хомутова ИА REGNUM Гармонист исполняет «Катюшу»

Каждое мероприятие нашло своих зрителей и слушателей. Заинтересованные прохожие останавливались. Некоторые меняли ход своего движения и следовали за оркестром. Пенсионеры, отдыхавшие на скамейках, хлопали и кричали «Браво!». Народ делал фото и видео необычных событий праздника. Под узнаваемую музыку оренбуржцы с удовольствием подпевали. Многие пришли на мероприятия с детьми. Юное население с удовольствием кружилось в такт музыке.

Наталья Хомутова ИА REGNUM Вот они: благодарные зрители слушатели. Для них организован праздник

И стар и млад с интересом наблюдал за передвижением на ходулях артистов театра «PERFORMANCE «GOLD». А по завершению праздника от желающих сфотографироваться с необычными актерами не было отбоя. По мнению горожан, начало Дню рождения Оренбурга положено, и его оценили на «отлично».