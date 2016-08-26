Парад оркестров и променад музыкантов: День города в Оренбурге
Оренбург, 26 августа, 2016, 11:16 — ИА Регнум.
В Оренбурге 25 августа в честь дня города прошло сразу два необычных мероприятия. Череду праздничных событий открыл «Парад — дефиле духовых оркестров» и «Променад — концерт уличных музыкантов», сообщает корреспондент ИА REGNUM.
От Пушкинского бульвара по главной улице города — Советской прошли лучшие духовые оркестры Оренбургской области. Участниками мероприятия стали оркестры Бузулука, Орска, Ташлинского района.
Парад завершился на улице Советской, 31 (площадь «Атриум»), где состоялся совместный концерт приглашенных оркестров и духового оркестра «Оренбург», а также красочное дефиле.
Одновременно, около памятника А. С. Пушкину и В.И. Далю, проходил «Променад — концерт уличных музыкантов». Участниками стали 16 человек. Все они прошли кастинг.
Преподаватель музыкальной школы № 3 Оренбурга, скрипач Никита Висицкий признался, что для уличногоконцерта сознательно сделал выбор в пользу энергичных произведений. В его исполнении прозвучали «Хава нагила» и Вивальди «Времена года. Лето». По словам музыканта, слушатели собрались на мероприятии благодарные.
Среди профессионалов единственным исключением стал гармонист-самоучка Валерий Корниясев. «В молодости увлекался игрой на гитаре. Года триназад потянуло на гармонь», — поделился оренбуржец. Он также отметил, что гармонь пришлось купить с рук, поскольку в магазинах найти этот музыкальный инструмент оказалось делом проблематичным.
Каждое мероприятие нашло своих зрителей и слушателей. Заинтересованные прохожие останавливались. Некоторые меняли ход своего движения и следовали за оркестром. Пенсионеры, отдыхавшие на скамейках, хлопали и кричали «Браво!». Народ делал фото и видео необычных событий праздника. Под узнаваемую музыку оренбуржцы с удовольствием подпевали. Многие пришли на мероприятия с детьми. Юное население с удовольствием кружилось в такт музыке.
И стар и млад с интересом наблюдал за передвижением на ходулях артистов театра «PERFORMANCE «GOLD». А по завершению праздника от желающих сфотографироваться с необычными актерами не было отбоя. По мнению горожан, начало Дню рождения Оренбурга положено, и его оценили на «отлично».