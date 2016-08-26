Лондон, 26 августа, 2016, 10:29 — ИА Регнум. Американская корпорация Apple призвала пользователей как можно быстрее обновить операционную систему смартфонов, чтобы защитить их от вредоносной программы, пишет The Telegraph.

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Отмечается, что с помощью шпионской программы Trident доступ к устройствам могли получить мошенники. Вредоносная программа использовала для этого три уязвимости в программном обеспечении iPhone.

В дальнейшем злоумышленники похищали персональные данные пользователей через такие популярные приложения, как Skype, Gmail, FaceTime и Mail.Ru. Эксперты называют такую хакерскую программу весьма сложной.