Apple выпустила срочное обновление для iPhone из-за угрозы взлома
Лондон, 26 августа, 2016, 10:29 — ИА Регнум. Американская корпорация Apple призвала пользователей как можно быстрее обновить операционную систему смартфонов, чтобы защитить их от вредоносной программы, пишет The Telegraph.
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Гусеницы. Пилильщики. Лист
Отмечается, что с помощью шпионской программы Trident доступ к устройствам могли получить мошенники. Вредоносная программа использовала для этого три уязвимости в программном обеспечении iPhone.
В дальнейшем злоумышленники похищали персональные данные пользователей через такие популярные приложения, как Skype, Gmail, FaceTime и Mail.Ru. Эксперты называют такую хакерскую программу весьма сложной.