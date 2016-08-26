Варшава, 26 августа, 2016, 10:20 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявил, что Германия должна активнее принимать участие в защите восточного фланга НАТО, особенно нуждающегося в усилении мер безопасности. Об этом глава польского внешнеполитического ведомства сообщил в интервью агентству DPA.

НАТО

Комментируя сделанное в июне заявление министра иностранных дел Германии Франка-Вальтера Штайнмайера о том, что Запад не должен накалять ситуацию, «бряцая оружием и военными криками» на восточной границе НАТО, польский министр заявил, что Берлин выразил тем самым некоторое сомнение в необходимости усиления восточного фланга.

«Мы считаем, что Германия должна взять на себя более активную роль в защите государств НАТО, прежде всего, восточного фланга», — заявил Ващиковский.

При этом польский министр указал на роль польской дипломатии в усилении безопасности Восточной Европы и НАТО в целом. Он призвал в этой связи посмотреть пристальнее на происходящие процессы в Донбассе и на «действия Москвы».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 июня Штайнмайер раскритиковал международные учения Североатлантического альянса Saber Strike, проходившие на тот момент в Прибалтике, и призвал к диалогу и сотрудничеству с Москвой.