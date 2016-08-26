Красногорск, 26 августа, 2016, 10:39 — ИА Регнум. В Московской области на кадастр были поставлены четыре новые особо охраняемые природные территории (ООПТ). Заповедники появились в Ногинском, Можайском, Зарайском и Орехово-Зуевском районах области. Таким образом в Подмосковье официально существует 88 заповедных зон. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства экологии области.

kgnprchr Дятел

По словам министра экологии Московской области Александр Когана, границы обрели памятники природы областного значения: «Дендрологический парк «Волхонка» в Ногинском районе, государственные природные заказники «Коренные ельники и сосняки Мокровского лесничества» в Можайском районе и «Губинский лесо-болотный заказник» в Орехово-Зуевском районе, а также «Долина реки Уницы» в Зарайский муниципальном районе Подмосковья.

Получив границы, уникальные природные комплексы ООПТ вместе с редкими и уязвимыми видами флоры и фауны, обрели необходимую защиту. Так, в дендропарке «Волхонка» более 500 видов произраставших там ранее деревьев и кустарников, в том числе видов-экзотов, была утрачена.

Среди краснокнижных растений в новых заповедниках встречаются: шейхцерия болотная, ладьян трехнадрезный и ветреница дубравная. На территориях ООПТ обитают и редкие птицы и животные: белоспинный дятел и речная выдра.

Общая площадь четырех ООПТ составляет свыше 1,4 тыс. гектаров. Всего на сегодняшний день на кадастровый учет поставлены уже 88 подмосковных охраняемых зон.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в середине августа в области появились еще пять новых особо охраняемых природных территорий. На кадастровый учет поставили заповедные болота, месторождения клюквы и ельники в трех районах Подмосковья: Шаховском, Раменском и Можайском.