Воронеж, 26 августа, 2016, 10:15 — ИА Регнум. Цистерна, перевозившая взрывоопасную жидкость — стирол — попала в ДТП в Рамонском районе Воронежской области на трассе М-4 «Дон», в результате опасное вещество разлилось на трассе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном ГУ МЧС.

Пресс-служба ГУ МЧС Воронежской области

Как сообщается, в ночь с 25 на 26 августа на трассе произошло ДТП — столкнулись автомобиль ГАЗель, автоцистерна MAN и трактор-асфальтоукладчик. Пострадали все трое водителей, они госпитализированы.

В результате ДТП была повреждена цистерна объемом 8 тонн, на трассу вылился стирол — легковоспламеняющееся, взрывоопасное вещество. Ликвидировали последствия аварии более 70 спасателей.

На месте аварии движение было перекрыто в обе стороны, организовано оцепление. На месте, помимо спасателей, работали сотрудники МВД и Центра гигиены и эпидемиологии.

К 07:00 движение на трассе было открыто в обоих направлениях. При проведении заборов проб воздуха на месте аварии превышения допустимой концентрации стирола зафиксировано не было.

В ближайшее время будет произведена откачка вещества из поврежденной автоцистерны в резервный автомобиль, после чего будет осуществлен вывоз загрязненного грунта. Общая площадь разлива составляет порядка 150 кв.м.

Угрозы для населения нет, подчеркнули в МЧС.

Справка ИА REGNUM. Стирол — бесцветная жидкость со специфическим запахом, практически нерастворима в воде. Применяется для производства полимеров. Является ядом общетоксического действия и относится ко второму классу опасности. В случае хронической интоксикации может приводить к поражению центральной нервной системы, системы кроветворения, пищеварительного тракта. При попадании на слизистые оболочки носа, глаз и глотки паров и аэрозоля стирол вызывает их раздражение.