Симферополь, 26 августа, 2016, 10:29 — ИА Регнум. Доля выявленной подмены заявленных ингредиентов более дешевыми в отобранных на предприятиях Крыма пробах составила 9,6% по молочным продуктам и 47,7% — по мясным. Об этом 26 августа сообщила пресс-служба управления Россельхознадзора по Республике Крым и Севастополю.

Аннибале Карачи. Лавка мясника. 1590

«Процент выявления подмены заявленных ингредиентов более дешевым сырьем в отобранных на крымских предприятиях пробах составил: по молочным продуктам — —9,6%, по мясным — 47,7%», — сообщили в пресс-службе крымского управления Россельхознадзора.

При этом в ведомстве отдельно подчеркнули, что данные по доле фальсификата в продукции могут существенно поменяться, если проверки пройдут на всех перерабатывающих предприятиях и в торгующих организациях Крыма.

Вместе с тем, по данным Россельхознадзора, несколько крымских предприятий оказали противодействие проверкам продуктов питания.

Так, руководство ООО «Крымторг-Э», которое осуществляет поставки товаров молочной группы, 18 августа отказалось допустить государственного инспектора управления для отбора проб молочной продукции. При этом у службы ранее было немало претензий к качеству реализуемых предприятием сыров, сливочного масла и других продуктов.

Кроме того, препятствовать отбору проб пытались на ООО «Черноморский завод продтоваров», под различными предлогами не допуская инспектора на территорию предприятия в течение нескольких часов — в итоге на этом заводе были также обнаружены нарушения при изготовлении сливочного масла.