Москва, 26 августа, 2016, 10:00 — ИА Регнум. В сентябре 2016 года на День города представят поезд метро «Москва», сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы. Новый состав будет отличаться от привычных московских поездов подземки улучшенным салоном: в вагонах будут удобные двери, современная система вентиляции и освещения, а главное — проход через все вагоны будет сквозным.

Дарья Антонова ИА REGNUM Метро

По словам руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максима Ликсутова, поставка новых поездов начнется с 2017 года, однако производитель уже представил состав на обкатку. «По контракту поставка нового подвижного состава должна начаться с 1 января следующего года. Однако производитель уже готов отдать готовый состав нам на обкатку. Мы хотим привезти на ВДНХ сокращённый вариант поезда и показать москвичам в День города», — заявил Ликсутов.

По его словам, название «Москва» для поездов метро выбрали сами москвичи в ходе голосования в рамках проекта «Активный гражданин»: предварительный отбор названий прошёл на портале с 2 по 20 марта 2016 года. Всего поступило более 3600 предложений.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, с 2017 года новые поезда московского метро оборудуют краш-системой, которая в случае аварии поглотит удар и не позволит вагонам наехать друг на друга. Также, к следующему году готовят к запуску 700 вагонов, оборудованных портативными зарядными устройствами для телефонов.

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Напомним, новые составы начнут пополнять парк метро уже в 2017 году, а до 2020 года метрополитену должны поставить 96 современных поездов (768 вагонов).