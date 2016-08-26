Москва, 26 августа, 2016, 09:55 — ИА Регнум. Бывшему предпринимателю Араму Петросяну, захватившему заложников в отделении «Ситибанка» в центре столицы, предъявлено обвинение, сообщает 26 августа Главное следственное управление СК РФ по Москве.

Дарья Антонова ИА REGNUM Захват Ситибанка

«Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пп. «г, ж» ч. 2 ст. 206 УК РФ (захват заложников в отношении двух и более лиц с использованием предмета в качестве оружия)», — говорится в сообщении.

Отмечено, следствие ходатайствует об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

Указывается, что 55-летний мужчина полностью признал свою вину. Он пояснил на допросе, что на самом деле убивать никого не хотел, а намеревался своими действиями привлечь внимание к имеющимся у него проблемам. Следователи считают, что на совершение преступления мужчину толкнул кредитный долг перед банками.