Москва, 26 августа, 2016, 09:51 — ИА Регнум. В 2016 году по очной форме обучения по программам бакалавриата и программам специалитета было выделено 304,2 тыс. бюджетных мест. Доступность бесплатного высшего образования для общего числа выпускников школ составила 57%. Такой уровень доступности высшего образования поддерживается Минобрнауки РФ на протяжении последних 5 лет, сообщили в министерстве.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выпускники

Средний балл ЕГЭ зачисленных на бюджетные места составил 66 баллов, это почти на балл выше, чем в 2015 году. Вырос и средний бал ЕГЭ выпускников школ в 2016 году на 1,3 балла (с 55,2 в 2015 году до 56,5 в 2016 году).

В вузах Москвы и Санкт-Петербурга средний балл зачисленных на бюджетные места составил 73,8 и 72,2 баллов соответственно.

Конкурс на поступление в вузы в среднем по стране составил свыше 8 заявлений на место. Конкурс на инженерно-технические направления вырос до 7,2 заявлений на место, на педагогические специальности — до 7,1 заявлений на место.

Традиционно самый высокий конкурс на обучение — в вузах Москвы, Санкт-Петербурга, Свердловской, Новосибирской области и Татарии.

Почти половина абитуриентов определилась с выбором вуза заранее: 45% подавали заявление только в один вуз (в 2015 году — 42%), 28% подавали заявления в два вуза, 19% — в три вуза, 10% — в четыре вуза, 2% — в пять вузов.

Отметим, во время приемной кампании Рособрнадзор вел мониторинг ее организации вузами. В целом приемная кампания 2016 года прошла прозрачно и без существенных нарушений.

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Как сообщало ИА REGNUM, по решению Минобрнауки РФ, порядок приема на обучение в вузы стал в России постоянным без ежегодных изменений, при этом установлены единые для всех учебных заведений даты информирования о приеме. Ранее порядок приема утверждался сроком на один год.