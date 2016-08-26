Москва, 26 августа, 2016, 09:50 — ИА Регнум. Свежий, четвёртый ежегодный список богатейших женщин России вновь возглавила жена бывшего мэра Москвы (июнь 1992 года — сентябрь 2010 года) Юрия Лужкова предприниматель, президент компании Inteco Management Елена Батурина. Её состояние оценивается в $1,1 млрд.

Борис Кустодиев. Купец с купчихой (фрагмент). 1914

На втором месте Елена Рыболовлева — бывшая жена Дмитрия Рыболовлева — владельца футбольного клуба «Монако». Её состояние оценивается в $600 млн.

Третью позицию занимает Татьяна Бакальчук — генеральный директор интернет-магазина Wildberries. Состояние предпринимателя — $500 млн.

Четвёртое место принадлежит Ольге Белявцевой — члену совета директоров «Прогресс Капитала». Состояние $400 млн.

Замыкает пятёрку совладелец ГК «Содружество» Наталья Луценко. Состояние этого предпринимателя — $325 млн.

По следующим пяти позициям богатейшие женщины распределились следующим образом: 6 место — Ирина Абрамович ($300 млн), 7 место — Евгения Гурьева ($260 млн), 8 место — теннисистка Мария Шарапова ($260 млн), 8 место — Наталья Касперская ($190 млн) и 10 место — основной владелец авиакомпаний «Сибирь» «Глобус» Наталия Филева ($190 млн).

Следующие пять позиций: 11 место — совладелец группы «Ариант» Людмила Антипова ($170 млн), 12 место — гендиректор «Иркутской нефтяной компании» Марина Седых ($160 млн), 13 место — замгенерального директора «ТАИФ» Гузелия Сафина ($145 млн), 14 место — Любовь Хоба ($140 млн), 15 место — Елена Кретова ($135 млн).