Москва, 26 августа, 2016, 09:39 — ИА Регнум. В столице появится сад, посвященный памяти заключенным ГУЛАГа. В саду у Музея истории ГУЛАГа высадят множество растений и деревьев, которые будут символизировать судьбу тех людей, которые когда-то оказались жертвами политических репрессий. На каждое растение повесят табличку с историей того места, откуда оно привезено, на ее поверхность нанесут имя и годы жизни заключенного, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Великий фальсификатор

Как заявил директор Музея истории ГУЛАГа Роман Романов, новый сад станет местом для прогулок и размышлений москвичей. «Его мемориальная составляющая будет возвращать к осмыслению увиденного в музее. А тот факт, что объектами, фиксирующими память о людях и событиях, будут выступать не монументы, а живые растения, должен придавать этому осмыслению ноту надежды и оптимизма», — пояснил он.

Первые деревья в саду памяти уже высадили. Это рябины и каштаны из бывших мест заключения в Йошкар-Оле. Кроме того, из Магаданской области привезут лиственницы, которым посвятил свой рассказ «Воскрешение лиственницы» русский писатель, заключенный Варлам Шаламов. Из Ессентуков привезут ростки яблони из сада другой известной заключённой, писательницы и художницы Евфросинии Керсновской. С бывшей территории лагеря на Колыме — хвойные деревья, а с Соловецких островов — произрастающие там ели и березы.

Кроме сада памяти, в Музее истории ГУЛАГа готовят новую постоянную экспозицию, которая откроется осенью 2017 года. К этому времени на территории музея построят выставочный павильон и открытый кинотеатр-лекторий, где будут проходить кинопоказы, лекции, семинарыи спектакли, посвящённые тому времени. Также, в музее начнет работать мастерская для художников, чьё творчество связано с периодом репрессий.

«Это будет экспериментальная площадка, способствующая привлечению в музей творческой молодёжи. Кроме того, тематика театральных постановок, музыкальных концертов и кинопоказов будут способствовать осмыслению феномена ГУЛАГа», — отметил Романов.

Строительство выставочного павильона планируется начать до конца 2016 года. Напротив него хотят установят мемориальную инсталляцию, состоящую из десятков светящихся стел со светоотражающей краской. Он уточнил, что поучаствовать в создании мемориального пространства сможет каждый желающий. Для этого нужно будет подать сведения о погибшем родственнике в Музей истории ГУЛАГа, оплатить производство стелы, а работы по её установке музей возьмет на себя.

Напомним, 30 октября в России — День памяти жертв политических репрессий. 18 августа 2015 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил концепцию по увековечению памяти жертв, которую реализуют в 2015—2019 годы. За четыре года предполагается создание образовательных и просветительских программ, условий для свободного доступа пользователей к архивным документам и другим материалам, а также реализация государственной политики в сфере увековечения памяти жертв политических репрессий.

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