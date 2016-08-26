Белокуриха, Алтайский край, 26 августа, 2016, 09:38 — ИА Регнум. Скульптура, созданная в 2014 году скульптором из Белокурихи Владимиром Войчишиным, обрела своего хозяина: статуэтку золотого Владимира Путина верхом на серебряном медведе в золотом ошейнике через сотрудников протокольного отдела ФСО передали президенту РФ. Об этом сегодня, 26 августа, сообщает «Капиталист».

ИА «ПолитСибРу» Скульптура Владимира Войчишина «Медведь своей тайги не отдаст» передана в дар Владимиру Путину

Напомним, глава государстве сегодня прибыл в Белокуриху, где проводит заседание президиума Госсовета РФ, посвященное развитию санаторно-курортного комплекса.

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«Накануне появления в Белокурихе главы государства в мастерскую скульптора заглянули сотрудники протокольного отдела ФСО и со словами благодарности забрали золотого Путина на медведе», — отмечает «Капиталист» и делает вывод, что Кремлю, очевидно, было известно о скульптуре «Медведь своей тайги никому не отдаст» (второе название «Воссоединение Крыма с Россией»). Ведь общественности она была представлена в годовщину воссоединения Крыма с Россией и ранее демонстрировалась в галерее «Простор» на «Бирюзовой Катуни». Но Владимир Войчишин сразу сказал, что его творение — не для продажи.

Весит его произведение 2,2 кг, из которых 400 граммов — это чистое золото. Также использован алтайский азурмалахит, минерал сине-зеленой расцветки.

По словам самого автора, скульптуру для Путина он передал со словами «От жителей Алтайского края» и выразил надежду, что, несмотря на плотный график, у президента найдется несколько минут на посещение мастерской художника.

Как уже сообщало ИА REGNUM, слова о том, что медведь своей тайги никому не отдаст, президент произнес на заседании клуба «Валдай» в 2014 году. Изречение было связано с темой крымского референдума.

Кстати, присутствующий на заседании президиума Госсовета РФ глава Республики Крым Сергей Аксенов впечатлен сегодня не только природой Белокурихи. «Мы видим, что люди старались, с любовью обустраивали город, отели. На мой взгляд, здесь создано всё, чтобы гости получали здесь комплексное лечение, укрепляли здоровье. Место для проведения заседания Президиума Госсовета выбрано правильное, знаковое», — заявил сегодня Сергей Аксенов.

Справка:

Скульптор Владимир Войчишин работает в направлении сюрреализма. Его работы есть в коллекциях многих мировых знаменитостей. Один из его шедевров — «Скрипка Ротшильда» — находится в Эрмитаже.

В Алтайском крае самые известные его работы — это памятник Николаю Рериху на «Бирюзовой Катуни» и Джону Леннону. В Белокурихе установлен Чарли Чаплин.