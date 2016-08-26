Челябинск, 26 августа, 2016, 09:28 — ИА Регнум. В Челябинской области для поддержки промышленности к выделенным субсидиям из областного бюджета в размере 134 млн рублей могут быть добавлены федеральные средства в сумме до 312 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве экономического развития Челябинской области.

Винсент Ван Гог. Пшеничное поле при восходе солнца . 1889

Предприятиям Челябинской области может добавить денег головной фонд развития промышленности России (ФРП). Софинансирование проектов предполагается в соотношении 30% на 70%. Средства промпредприятиям выделят в виде займов по льготной ставке — 5% годовых. Предполагается финансирование предприятий, работающих по направлению импортозамещения, а также нацеленных на экспорт продукции за рубеж. Кроме того, на финансовую помощь могут рассчитывать предприятия с инновационными, уникальными для России и региона технологиями.

В пресс-службе Минэкономразвития региона сообщили о текущих пяти заявках с запрашиваемыми 400 млн рублей. Эти проекты готовят для подачи в Федеральный фонд развития промышленности в рамках программы софинансирования.

Отметим, по данным Федерального фонда развития промышленности, во 2-м квартале 2016 года лидерами топ-5 по объему полученных субсидий стали регионы: Ставропольский край (186 млн рублей), Смоленская область (167,7 млн рублей), Санкт-Петербург (158,3 млн рублей), Татария (148,9 млн рублей) и Ярославская область (104,3 млн рублей). Больше всего проектов за тот же период было у Татарии — шесть, Ставропольский и Пермский края по пять в каждом, Санкт-Петербург — четыре, а у Московской области — три. Самые финансируемые проекты оказались в химической промышленности, 36,4% от всей суммы субсидий (542,8 млн рублей) и лесной, 26,5% от всей суммы субсидий (427,4 млн рублей). Всего средства получили 58 компаний в 33 регионах России, а общий размер субсидий составил 1 млрд 491 млн рублей. Деньги были выделены по постановлению правительства России №3 от 3 января 2014 года в качестве компенсации части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на реализацию новых комплексных инвестиционных проектов.

Напомним, в руководстве Челябинской области в отношении выделяемых субсидий существуют различные взгляды чиновников. Одни категорически против выделяемых средств, считая, что это подрывает основы конкуренции. Другие, представители исполнительной власти, считают, что «субсидии — это вещи, от которых нужно отвыкать». Вместе с тем существенная помощь выделяется в сельскохозяйственной отрасли Челябинской области. Объём господдержки сельского хозяйства в регионе вырос с 1,6 млрд рублей в 2006 году до 4,2 млрд в 2015 году. Основная поддержка оказывалась в виде выдачи субсидий фермерским хозяйствам и производителям сельхозтехники.