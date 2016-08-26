Москва, 26 августа, 2016, 09:28 — ИА Регнум. Актриса и режиссер Рената Литвинова поздравила Земфиру с круглой датой, опубликовав в своем инстаграме необычный портрет рок-исполнительницы. За несколько часов более 8 тыс. пользователей отметили запись значком «нравится».

pleasureup.livejournal.com Певица

»Земфира! С Днём Рождения!!! Zemfira! Happy Birthday!!!» — написала Литвинова.

26 августа певице и композитору Земфире Рамазановой исполняется 40 лет. В 1998 году молодая исполнительница отправилась из родной Уфы в столицу, в том же году началась ее работа над первым студийным альбомом «Земфира».

Сотрудничество Литвиновой и Земфиры продолжается несколько лет. В 2008 и 2010 годах при участии Литвиновой вышли фильм-концерт «Зеленый театр в Земфире» и музыкальный фильм «Крокус/Стрелка», также Литвинова является режиссером 7 клипов певицы. В свою очередь, Земфира написала музыку к фильму Литвиновой «Последняя сказка Риты».