Вашингтон, 26 августа, 2016, 09:24 — ИА Регнум. Кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон использует «антироссийскую истерию» в своей предвыборной кампании. Об этом заявил основатель разоблачительного ресурса WikiLeaks Джулиан Ассанж в интервью телеканалу Fox News.

Иван Шилов ИА REGNUM Хиллари Клинтон

По его словам, в предвыборной кампании в США в настоящее время наблюдается высокий уровень политизированности прессы.

При этом основатель WikiLeaks добавил, что штаб Клинтон целенаправленно нагнетает истерию вокруг якобы причастности хакеров из РФ к взлому компьютерных систем Национального комитета Демократической партии США (НКДП), чтобы нанести «удар» по рейтингу кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 июля 2016 г. разоблачительный ресурс WikiLeaks обнародовал переписку членов Национального комитета Демократической партии США (НКДП). Председатель комитета Дебби Вассерман-Шульц сразу после обнародования документов ушла в отставку. В кибервзломе демократы заподозрили правительство РФ, якобы поддерживающее конкурента Клинтон по президентским выборам — республиканца Дональда Трампа.

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