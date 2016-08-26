Якутск, 26 августа, 2016, 10:00 — ИА Регнум. В Якутии на сегодняшний день, 26 августа, к началу учебного года готовы около 87% школ. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM замминистра образования республики Василий Гуляев, за неделю подготовительные работы в большинстве учреждений среднего образования региона завершатся.

Василий Максимов. Единственный учитель (фрагмент). До 1911

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Тем не менее, как пояснил чиновник, не откроются 1 сентября в республике 3 школы: №14 и №28 в Якутске, а также в селе Тополиное Томпонского района. Учреждения образования в столице региона не успели подготовить из-за большего объёма работ, сообщил замминистра образования, назвав их проблемными. По его словам, школа №14 будет готова принять учеников 15 сентября, №28 — чуть позже. Третье не отремонтированное до конца образовательное учреждение находится в селе Тополиное Томпонского района и откроется также 15 сентября. Ремонт этой школы запоздал из-за проблем с дорогой — с середины июля в населённый пункт не могут ездить грузовики.

«Дети будут распределены по другим образовательным учреждениям, кроме того, используем другие формы обучения, такие, как на дому и дистанционно. Согласно закону об образовании это разрешено», — подчеркнул Василий Гуляев.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным вице-премьера правительства Ольги Голодец на 23 августа в России юридически готовы к началу учебного года 90% школ.

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