Москва, 26 августа, 2016, 09:23 — ИА Регнум. Законопроект, направленный на снижение финансовой нагрузки на бюджеты всех уровней за счет отмены проведения обязательного энергетического обследования, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 26 августа.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Предполагается отмена проведения обязательных энергетических обследований и введение требований по предоставлению в Минэнерго России деклараций о потреблении энергетических ресурсов за отчетный год для органов государственной власти и органов местного самоуправления, государственных, муниципальных учреждений (автономных, бюджетных, казенных).

Одновременно продлеваются требования по ежегодному снижению совокупного потребления энергетических ресурсов организациями бюджетной сферы с учетом их фактического потенциала энергосбережения. Предлагается обязать государственное (муниципальное) учреждение обеспечивать снижение в сопоставимых условиях суммарного объема потребленных им дизельного и другого топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля и воды в соответствии с требованиями, установленными правительством России.

Энергетическое обследование — сбор и обработка информации об использовании энергетических ресурсов в целях получения достоверной информации об объеме используемых энергетических ресурсов, о показателях энергетической эффективности, выявления возможностей энергосбережения и повышения энергетической эффективности с отражением полученных результатов в энергетическом паспорте. Энергетическое обследование может проводиться в отношении продукции, технологического процесса, а также юридического лица, индивидуального предпринимателя.