Красногорск, 26 августа, 2016, 10:00 — ИА Регнум. С сентября 2016 года в Московской области стартует программа «Удобная парковка», которая предполагает создание парковочного пространства возле жилых домов и железнодорожных станций по всему Подмосковью. Тем не менее власти региона отмечают серьезную проблему с в этой сфере и призывают автовладельцев к дисциплине, сообщает корреспондент ИА REGNUM

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Парковка

В ходе прямого эфира на телеканале «360° Подмосковье» губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что обеспеченность граждан автомобилями в Подмосковье превышает показатели ряда европейских городов, а ситуация с организацией парковок в области — «полный швах».

«Мы разрабатываем и приступаем к реализации программы «Удобная парковка». Смысл заключается в том, чтобы в каждом дворе, там, где это возможно, было создано парковочное пространство. Но этих мест не хватит, очевидно, мы все новые территории застраиваем с обязательным наличием многоярусных парковок, это два. Третье — к прилегающим территориям к дому мы, соответственно, предусматриваем парковочное пространство для автомобилей, не во дворе, а с внешней стороны», — пояснил Воробьев.

По его словам, программа начнет работу осенью 2016 года.

«Другого рецепта у нас нет, нужно строить парковки и, соответственно, будем наводить порядок. Дисциплина должна быть при парковке автомобиля там, где живешь. Сегодня мы очень часто можем увидеть, как автомобили брошены на газоне, на тротуаре, некоторые машины пытаются въехать чуть ли не в подъезд, потому что очень удобно спуститься, съесть в машину, не идя в гараж или на удаление, но тема чувствительная», — добавил Воробьев.

Отметим, что всего в Подмосковье планируется построить 58 тысяч парковочных мест, решить проблему с дефицитом автостоянок власти региона планируют к 2018 году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, программу организации бесплатных парковочных мест начнут реализовывать в девяти наиболее густонаселенных городах Московской области. Тем не менее власти региона не будут отказываться и от создания платных паркингов, которые также планируется расположить в муниципалитетах с населением выше 100 тыс. человек.