Краснодар, 26 августа, 2016, 09:18 — ИА Регнум. Городу-курорту Геленджику исполняется 185 лет. В преддверии этого торжественного события город приводят в порядок — коммунальщики обновляют дорожную разметку и красят балюстраду на набережной, а жители принимают участие в субботниках. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии, праздничные мероприятия по случаю Дня города пройдут завтра, 27 августа.

gelendzhik.org Набережная Геленджика

Начнется праздник в девять часов утра в акватории Геленджикской бухты. Воды Черного моря украсят белоснежными парусами десятки яхт. А на Центральной площади города пройдет фестиваль детского творчества «С днем рождения, любимый город».

На десять часов намечено сразу несколько мероприятий. Так, познакомиться с жизнью курорта гости праздника смогут на «ТОСовском бульваре». На Платановой аллее начнет свою работу выставка-ярмарка местных товаров, а на Ярмарочной площади — медовая ярмарка. В это же время в скверах городов-побратимов Геленджика — Калифеи, Хильдесхайма и Нетании — заработают тематические интерактивные площадки, а в Геленджикском историко-краеведческом музее пройдет презентация книги «Геленджик в старых фотографиях».

Торжественно откроют праздник на Центральной сцене в 10:30. Вдоль набережной курорта пройдет «Парад невест» и строевое дефиле оркестра ВДВ, а продолжит программу концерт с участием творческих коллективов и семейная интерактивная программа театра «Охочие комедианты».

Будет на празднике место и для спорта. На пляже пройдет открытый турнир по пляжному волейболу среди мужских и женских команд, а на стадионе «Спартак» — первенство Геленджика по мини-футболу. Вечером на набережной посоревнуются любители ворк-аута. Проявить себя в поэтическом искусстве и признаться городу в любви в стихах гости и жители Геленджика смогут в сквере Первомайский.

Пройдут на курорте и праздничные мероприятия с участием невест. Особое внимание к ним в Геленджике неслучайно — в переводе с тюркского название города звучит как «белая невесточка». Планируется, что в ставшем уже традиционном «Параде невест» примут участие 40 девушек.

Днем у скульптуры «Белой невесты» соберутся пары, которые решили пожениться именно в День города. Их поздравят не только родственники и близкие друзья, но и представители администрации Геленджика, а также известные артисты и гости курорта. Те же, кто еще не решился официально оформить свой брак, смогут сделать это в шуточной форме возле импровизированного ЗАГСа, который будет работать в течение дня в сквере «Нетания». Всем молодоженам на память о таком событии вручат шуточные свидетельства о браке «Итоги курортного романа».

Кульминацией всего праздничного дня станет торжественная церемония, где будут чествовать почетных граждан муниципалитета, работников и коллективы, которые своим трудом прославляют Геленджик. Продолжит вечер концертная программа с участием звезд эстрады Екатерины Голицыной и Александроса Тсопозидиса.

Завершится день ярким салютом над Геленджикской бухтой.